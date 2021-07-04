阿布劇中開古董車。（大愛台提供）

陳婉婷劇中有場戲哭花臉。（大愛台提供）

陳玉玫（左）飾演有智慧的婆婆。（大愛台提供）

談學斌、陳玉玫飾演夫妻。（大愛台提供）

阿布在大愛台新戲《阿芬的幸福修練》飾演的暖男角色很貼近他，結婚6年來，他只要不外出工作，家中所有的家事都一手包辦，2歲和5歲女兒從出生到現在，洗澡、換尿布等都親力親為，「女兒奴」的他被誇是「地表最強的爸爸」。

他跟太太唯一有的小鬥嘴就是在教育孩子問題上，他因為扮黑臉常常被太太唸「生氣沒道理」，拍了《阿》劇後，也學到脾氣來時會稍微緩一緩，覺得生活小事沒什麼好吵的。防疫前，全家固定1個月露營2次，防疫期間就在家搭帳蓬假裝露營，他日前還帶著女兒們在陽台燒烤，十足的好爸爸。

《阿芬的幸福修練》這齣戲講述女主角江秀芬活潑開朗、個性直率，婚後與公公及婚姻的相處都觸礁，卻成了人生中養份，也透過小人物平凡的良善與真誠關懷，改變許多人的生命。

女主角陳婉婷說，製作人看了她的直播，覺得她很愛笑很適合，沒想到拍戲之後，在片場最常被提醒的就是「要多笑」，見到戲中本尊江秀芬才明白「怎麼會有人比我還愛笑」。

在《阿》劇中，陳婉婷吃了不少苦頭，先是在冬天寒流來時拍淋水的戲，跟阿布還有一場被潑西瓜汁的戲，阿布怕NG太多次，最後由導演「下手」，還好一次就完成。

陳婉婷從少女一路演到中年，生活中她還是單身，靠劇組跟周邊的人分享與公婆的相處來揣摩角色，養兒育女就靠自己家中3隻喵星人。她不但是貓奴，還被阿布說是養貓的「中途之家」，拍戲時撿到的流浪貓會一直幫忙找人養。

陳婉婷說，自己是較慵懶個性的天秤座，為了貓兒女還會半夜起床2次餵食，演了《阿》劇後，本尊教會她事就是行動力，過去運動都斷斷續續，防疫期間在家，現在每天一早跟著線上課程已持續運動至少20天了。

《阿芬的幸福修練》中，何璦芸飾演女主角母親、談學斌與陳玉玫飾演女主角的公婆。談到婆媳經，談學斌跟何璦芸異口同聲的說「不要住在一起」。

談學斌分享，媽媽曾告訴他「分開住，關係比較親」，何璦芸很大器的說，在台中買房子給孩子住，只要留一間房給她就好。該劇於7月5日晚間8點首播。