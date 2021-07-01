台南市刑事人員6月30日突然大幅調動16人，主要以市區刑警為主，多數從市區調往郊區，另有5位偵查佐升為小隊長，台南市刑大表示，調動主要以績效考核為依據，未來市區將注入1批剛考取刑警的新血。

台南市刑警界月底無預警大地震，4名小隊長與12名偵查佐突被調職，其中1人遭改調制服員警，其餘多數為原屬市區的刑警被調往麻豆、歸仁、新化與學甲等警分局。

台南市刑事大隊長林宏昇表示，這波調動是針對1年半來的刑事人員考核績效，由各警分局向上呈報，並調出每位刑事人員歷年考績表現，作為調整依據。

台南市一口氣將10餘名刑事人員調往郊區，不少基層反應不及，質疑是日前桃園航警局發生員警自爆過太爽的效應。林宏昇表示，客觀分析台南市自合併升格10年，市區與郊區刑警鮮少交流輪調，造成辦案戰力不足。

這波調動中，警3分局被調5人（3名小隊長2名偵查佐）最多，其次為警2分局調走3名偵查佐、警5分局調走1名小隊長、1名偵查佐共2人，警6分局兩名偵查佐，警4分局、白河、新化、歸仁警分局各1名偵查佐職務異動，其中歸仁警分局偵查佐改調行政警員。另有5為偵查佐升為小隊長。

市區警分局因調動刑警出缺，台南市刑大表示，台南市之前已透過刑警考試，候用67名刑事人員，這些年輕人未來優先派到市區警分局，為市區刑警注入新血。