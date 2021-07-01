命理師廖美然在2020年12月底PO出預言辛丑年運勢影片，曾警告民眾今年「出入隧道」要特別注意，豈料之後就發生台鐵408列次太魯閣號撞車事故，讓人感到悲痛。而近日命理師廖美然又分析7月的運勢，指台灣4地區必須注意的事項，提醒民眾保持警戒。

命理師廖美然在去年12月底曾指出，今年要出入隧道要注意，未料之後竟發生太魯閣號撞車事故。(圖翻攝自/鴻凱娛樂-藝人經紀活動戲劇製作)

命理師廖美然去年12月在Youtube頻道，分享名為「2021辛丑年金牛年12生肖運勢大預言」影片，指今年辛丑年若遇颱風，可能會出現嚴重海水倒灌問題，豪雨恐造成土石流等危險，更表示，民國98年接受媒體採訪時，她曾透露會有非常嚴重的土石流，未料當年8月就發生「莫拉克風災」，造成土石崩落，使高雄甲仙鄉小林村被埋沒，也是歷屆牛年來傷亡最嚴重的，因此她也提民眾，今年若有颱風警報，避免再往山區活動，避免發生危險。

除此之外，命理師廖美然也直言，2021辛丑年「出入隧道」時，要格外的小心，今年可能會發生「隧道崩塌」的狀況，不僅如此，採礦業工作者也要特別小心，豈料今年4月就發生太魯閣號出軌事故，因此該段影片也引發討論。

根據《三立新聞網》報導，命理老師廖美然分析7月運勢表示，國曆7月10日過後要注意地震與疫情，還要小心颱風造成的水災。近日又爆發變種病毒入侵，又碰到6月份煞西，因此苗栗、彰化及雲嘉等西部地區要特別注意防疫，再者，北部要小心防震安全及高處掉落物；西部是海水倒灌及土石流；東部則為行車安全及土石流坍方；東部及南部應注意火災。