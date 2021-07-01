遠傳電信召開董事會，確定股東會改期至7月22日，仍採實體進行，地點在台北國軍英雄館。由於正值遠傳5G開台滿週年，外界也關注遠傳交出的成績單，及董事長徐旭東對台灣5G發展看法，更重要的是未來入股亞太電信後的合縱連橫。

根據遠傳提供資料，遠傳至今已建置超過7000座5G基地台，全台人口涵蓋率突破75％，預計年底將超過90％，開台一年遠傳5G用戶數已接近80萬，營收、獲利貢獻也優於預期，尤其有逾90％的5G用戶申辦999以上的高資費，續約用戶資費平均也提升超過20％，帶動ARPU持續成長。

遠傳總經理井琪表示，5G被視為未來驅動各產業成長的重要引擎，在電信產業的轉型時刻，遠傳會堅持把網路品質及服務做到最好，替未來成長動能打下堅實的基礎，隨著遠傳5G用戶數穩定攀升，也樂觀看待第四季新5G iPhone問世，將再推升成長力道，朝向年底5G滲透率30％目標邁進。