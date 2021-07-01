英媒近日引述權威消息人士稱，由於美國在前總統川普時期與中國關係快速惡化，日本也擔心美中在南海與台海發生的衝突會將自己捲入戰爭，因此在川普執政末期，美日開始認真地擬訂絕密的戰爭計畫，為中國武統台灣時發生戰爭先做好準備。

英媒《金融時報》(FT)報導，有6名要求匿名的知情人士稱，美日軍事指揮官在美國前總統川普執政末期開始認真計畫可能發生與中國之間的軍事衝突，具體行動包括在南海、東海的機密級別模擬戰爭演習，以及實際的聯合作戰演習。

《多維新聞》引述該報導稱，日本前首相安倍晉三曾在2019年決定大幅強化軍事規劃，以應對日本在台海及釣魚台（日本稱尖閣列島）海域面臨的威脅。而日本新首相菅義偉與美國總統拜登，目前正在繼承安倍晉三及川普的軍事計畫。

美日軍事指揮官在美國前總統川普執政末期開始認真計畫可能發生與中國之間的軍事衝突，具體行動包括在南海、東海的絕密級別的戰爭模擬演習，以及實際的聯合作戰演習。(圖／日本海上自衛隊)

英媒指出，中國大陸的因素是導致美日聯合行動的直接因素，因為一旦發生戰爭中國會派出更多的戰機和轟炸機進入台海，中共海空軍、海警在釣魚台周邊更加活躍。曾負責亞洲事務的五角大廈前官員認為，中國在台海及釣魚台的強硬態度促使美日走到一起，並在台灣問題上形成新思維。而美日近來介入台灣問題愈來愈深，已引起中國大陸強烈不滿。

報導表示，隨著美日強化聯合計畫，日本要求美國分享對台作戰計畫，但五角大廈表示反對，稱希望集中精力分階段加強與東京方面的協調。一位美國前官員表示，其最終目標是同盟國為台灣制定一個綜合作戰計畫。

英媒引述兩名知情人士的話稱，美日兩國在南海的救災訓練以及在釣魚台周邊的軍演，這將有助於兩國在台灣問題上爆發衝突做好準備。因為釣魚台距離台灣僅350公里。美日舉行聯合演習是高度可替代的，「救災場景」的兩棲登陸等演習將「直接適用於」釣魚台與台海周邊的任何衝突。

美軍印太戰略前軍官表示，五角大廈完全理解日本在美中發生衝突時可以提供的支持，雙方外交官正在研究在進行聯合軍事行動時涉及的相關法律問題，包括進入基地，以及發生衝突時日本向美軍提供後勤支持。美國官員表示，美日迫切需要建立一個3方共享機制，以掌握中國大陸海空軍的實時動態。實際上，早在2017年美日台3方就共享軍用飛機程式碼，以幫助識別敵我。

英媒指出，日本政府越來越明白並願意公開承認保衛台灣等同於保衛日本。日本防衛省表示，日美在2015年修訂兩國軍事同盟指導方針後，會繼續更新聯合規劃。