美國平價服飾零售商Gap整頓歐洲業務動作頻頻，證實9月底前，會關掉英國與愛爾蘭的81家分店，估計恐裁撤掉逾1000個職務。Gap還打算出售法國和義大利門市，周三透露正與旗下有Hermione People、Brands等品牌的合作夥伴FIB Group，協商接收Gap法國門市事宜。Gap此舉有助節省成本，強調將專心經營歐洲線上業務。