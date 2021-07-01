Gap要賣英國門市 出售法國和義大利業務 22:282021/07/01 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國平價服飾零售商Gap整頓歐洲業務動作頻頻，證實9月底前，會關掉英國與愛爾蘭的81家分店，估計恐裁撤掉逾1000個職務。Gap還打算出售法國和義大利門市，周三透露正與旗下有Hermione People、Brands等品牌的合作夥伴FIB Group，協商接收Gap法國門市事宜。Gap此舉有助節省成本，強調將專心經營歐洲線上業務。 Gap縮減歐洲規模 擬出售法、義門市 荷蘭出售12架F-16給民間空戰假想敵部隊 #Gap #國門 #法國 #義大利 #出售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華碩Zenfone 8 Flip於5大電信開賣 資費一次比 17:232021/07/01 科技 獨〉信義區再增五星Buffet外賣店 寒舍艾美「美麗廚房」正式開賣 09:002021/07/01 生活 Verizon Media調查 僅3成主管有信心處理團隊健康議題 17:242021/07/01 財經 致死率德義10倍 藍委籲嚴肅面對 04:102021/07/01 焦點要聞 近半美參議員致函戴琪 籲為美台洽簽貿協做準備 06:082021/07/01 國際 芬蘭將台灣列低風險國家 入境免檢疫免隔離 08:132021/07/01 國際 歐國盃》義大利全員到齊 比利時雙星有傷 15:092021/07/01 體育 全球旅遊業損失破129兆 貧窮國更慘是這原因 19:002021/07/01 財經 《國際金融》歐元區債息小升 歐股穩揚 17:402021/07/01 財經 42位美參議員致函戴琪 肯定重啟TIFA為BTA奠定基礎 13:272021/07/01 政治 鎖定WFH午晚餐 慕軒飯店推視覺系餐盒開賣 17:422021/07/01 生活 財經熱門新聞 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 1分鐘讀財經》內資散戶軋爆外資 融資暴增千億危險？ - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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