全球車用晶片持續缺貨迫使福特6月30日宣布大幅削減北美產量，八座組裝廠從7月開始陸續停工或減產至8月初。福特是晶片缺貨問題最嚴重的美國車商，專家估計其第二季美國市占率萎縮至逾半個世紀來最低水準。

受晶片缺貨影響的廠房有六座在美國，加拿大和墨西哥各一座。受影響車款包括F-150皮卡、Bronco運動休旅車、Edge跨界車、野馬跑車和Explorer休旅車等。

另外，生產Ranger皮卡和Bronco的一座密西根廠，因晶片以外的零件缺貨而在5日到26日之間停產。福特拒絕透露是什麼零件缺貨。

這是福特最新減產行動。其4月預期晶片缺貨問題令第二季產量腰斬，全年因此虧損25億美元，和產量減少約110萬輛汽車。

福特受晶片缺貨問題打擊最嚴重，導致其必須大幅減產，無法充份地為經銷商補充庫存。因為福特較其他同業更依賴日本車用晶片商瑞薩電子的供應，但瑞薩一座晶片廠3月發生大火而令供應問題惡化。

數據供應商Edmunds評估第二季，福特在美國輕型汽車市占率僅10.7％，創1960年代以來最低水準。