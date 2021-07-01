新冠疫情重擊民生經濟，行政院拍板紓困4.0，以解民眾一時困頓之需，但隨著紓困發布，也傳出許多亂象，日前有網友爆料，1名高收入的民眾發文炫耀，自己用「騙錢」的方式領到2萬元的紓困金，有網友哀嘆「戶頭剩800，還什麼補助都領不到」。

疫情爆發迄今，全台三級警戒延長至7月12日，是否解封仍是未知數，然長達近2個月的封鎖，對全台灣內需市場產生極大的衝擊，政府以個人貸款、補貼和產業救助三大面向祭出紓困措施，但紓困方案陸續實施卻頻傳許多亂象。

有網友在社群平台DCARD上發文爆料，1名有高收入的民眾領到2萬元紓困金後，竟還發文炫耀，文中提到「隨便按按，教教各位，年收入過高還是想騙錢的，記得把戶口轉去其他親戚家」。

高收入「用騙的」爽領2萬紓困，網怒：戶頭剩800卻領嘸。（圖／截自DCARD）

原PO氣憤表示，為什麼紓困都被這種人拿到，還用「騙錢」這種字眼，真正需要用錢的人都領不到，發這種文好像拿到這筆錢很光榮，這世界到底怎麼了。

貼文曝光後，底下留言個個義憤填膺，「真正有需要想領的根本領不到」、「真的很討厭」、「去檢舉他，不然他都不知道沒領到的那些多難過」、「我甚至失業一個多月了，去申請還拿不到」、「我老闆公司掛他老婆名下，開名車、無數房產、超級有錢，竟然申請到紓困三萬」、「全家剩哥哥有收入，自己打工也停掉了，戶頭剩800，然後什麼補助的領不到」。