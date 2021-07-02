桂盟（5306）去年EPS為12元，連兩年創下歷史新高，桂盟昨日股東會決議配發每股現金股利7.2元。在好業績加高股息加持下，2日股價最高來到241元、漲幅達3%。

桂盟第一季每股大賺4元的歷史單季新高，法人預估，第二季營收將呈現季增、年增，上半年營收與獲利雙增可期；展望第三季，在產能擴增後，營運將續旺！

桂盟表示，歐美在疫情之後，提供運動休閒用的中高階自行車需求，較原本的預期更強勁，桂盟從第二季開始已經陸續增加中高階產品的產能，估計第三季會逐步開出新產能，來追趕目前市場上的強勁需求。