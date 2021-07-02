富邦媒（8454）及台驊投控（2636）今（2）日股價雙雙站上2000元及300元歷史新天價，攜手騰輝電子-KY（6672）及潤弘（2597）等合計15檔上市櫃個股，股價同奔歷史新高價。

據統計，15檔股價創歷史新天價的上市櫃個股包括富邦媒、台驊投控、騰輝電子-KY、潤弘、鑫永銓、晶宏、聚鼎、中華食等以上，均為百元以上高價股，再來是新光鋼、惠普、東森、邑昇、運錩、中再保及誠泰科技等，股價在27～87元之間。