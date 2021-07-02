富邦媒領軍 15檔上市櫃股價創天價 15:492021/07/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦媒（8454）及台驊投控（2636）今（2）日股價雙雙站上2000元及300元歷史新天價，攜手騰輝電子-KY（6672）及潤弘（2597）等合計15檔上市櫃個股，股價同奔歷史新高價。 據統計，15檔股價創歷史新天價的上市櫃個股包括富邦媒、台驊投控、騰輝電子-KY、潤弘、鑫永銓、晶宏、聚鼎、中華食等以上，均為百元以上高價股，再來是新光鋼、惠普、東森、邑昇、運錩、中再保及誠泰科技等，股價在27～87元之間。 《櫃買市場》上櫃Q3權證標的239檔 台股創新高 劍指2萬點 #中再保 #富邦媒 #騰輝電子-KY #運錩 #誠泰科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》傳產護盤無功 外資2天狠砍379億元 15:242021/07/02 財經 台股創新高遇賣壓 收盤跌41點 17800點得而復失 13:392021/07/01 財經 價格再漲 DRAM廠旺到年底 04:102021/07/01 財經要聞 抗疫戰線延長 Ford高規格防疫守護心更長 七月入主全車系抽總價百萬Apple最新「宅家禮」 16:202021/07/01 汽車情報-優惠快訊 鋼鐵紅到興櫃 燁聯火熱 又見熔斷 04:102021/07/01 財經要聞 航運人氣續強 長榮處置期間大漲52% 21:272021/07/01 財經 航運股百年一遇大機會 老謝：抓準這些消息 買在起漲點 16:002021/07/02 財經 《盤後解析》鋼鐵、塑化撐場 周線連7紅 14:332021/07/02 財經 航海王獨霸一方 電子待補血 04:102021/07/02 財經要聞 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 04:102021/07/02 財經要聞 PLG》台北富邦勇士簽約張耕淯 鋒線進攻火力再升溫 15:142021/07/01 體育 財經熱門新聞 長榮解封首日爆大量 多空交戰還得防「二度入獄」 - 財經 《國際經濟》美眾院通過7150億美元基建法案 - 財經 - 時報資訊 通膨壓力快爆炸 IMF不忍了喊明年提前升息 - 財經 鋼鐵人還有戲 雙資點名三猛將 - 財經要聞 - 工商時報 長榮出獄第1天 散戶要追？專家洩答案跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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