中選會主委李進勇今表示，基進黨立委陳柏惟罷免案經審查後予以成案，訂於8月28日舉行投票。（報系資料照）

針對基進黨立委陳柏惟罷免案，中選會主委李進勇今表示，經過審查後，符合提案規定正式審查規定，予以成案，會中決定投票日依法要在20日至60日內舉行罷免案定於8月28日舉行，至於是否因疫情改訂投票日，待7月16日委員會議決定。

中選會表示，第10屆立法委員臺中市第2選舉區原選舉區選舉人總數29萬1122人，法定連署人人數應為2萬9113人以上。該罷免案原連署人人數4萬3979人，符合規定人數3萬6073人，不符合規定人數7906人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案宣告成立外，也討論通過該罷免案定於110年8月28日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會進一步表示，該罷免案的投票日期、投票起、止時間，依公職人員選舉罷免法第85條規定，將於被罷免人提出答辯書期間屆滿後5日內發布之罷免公告中載明，至是否改定投票日期，該會將於發布罷免公告後，再提委員會議審議。