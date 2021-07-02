台東縣豐田國中體育班學生沈鴻銘，順利錄取中正國防幹部預備學校飛行預備生，未來可望追尋空軍父親腳步，守護台灣藍天，豐田國中校長洪文政特地前往學生家中貼紅榜祝賀。

「不是只有打球，課業也要兼顧」沈鴻銘是學校籃球校隊長，面對籃球隊訓練及課業間如何取得平衡，他認為練球多少會影響學習，除了訓練時間以外，就得努力念書、補習，此外，接近考試前，更要犧牲下課玩樂時間，先把不懂的部分學會。

「飛行不僅是夢想，也是給自己的責任」沈鴻銘坦言，從父親身上得知從軍之路格外辛苦，尤其是能成為空軍飛官更為艱難，但他願意接受這個挑戰，也是對自己和生活的責任開始。

目前服務於空軍第七聯隊飛官的沈昌煥說，他從不去干預孩子的志向，會從旁鼓勵他們要對自己有責任感，做什麼事都要勇於負責，所以孩子無論在課業或興趣上都不會讓他操心。

洪文政表示，中正預校學生得通過智力測驗、學科、體能跟視力等項目，能錄取實屬不易，多元發展不是只有升學路線，期許更多學生看到這樣的典範後，找到自己的優勢。

此外，沈鴻銘將利用暑假期間努力學習英文，精進會話能力及提升單字量，他說希望未來能到國外留學，更盼能到國外學習飛行技術和專業知識。