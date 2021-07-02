移民署2日表示，台灣打擊人口販運成效，連續12年獲得國際肯定，在美國國務院最新公布2021年「全球防制人口販運」評比，我方在全球180多國中名列第1級國家，顯見雖在疫情期間仍防制有成，並連續獲得肯定。

移民署指出，人權保障是我國極度重視的核心價值，防制人口販運工作，是人權立國理念及決心的具體展現成果，因應不同的狀況及時改進，例如美國去年9月底，將我國遠洋漁獲作業，列入「強迫勞動製品」清單，我方及時作為，10月由農業委員會研訂「漁業與人權行動計畫」，將外籍遠洋漁工強迫勞動，列為優先改善事項。

此外這2年受疫情影響，大幅改變國際跨境移動模式，為防杜人口販運，內政部去年12月底訂定「2021－2022反剝削行動計畫」，提出25項防制人口販運方案及76項具體策略。這兩項行動計畫，希望優化被害人權益保障、加強打擊人口販運。

移民署指出，人口販運防制是長期抗戰的工作，需要政府及民眾緊密交流合作，當發覺周遭有疑似人口販運、虐待、剝削等狀況發生時，可撥打人口販運通報專線110、1955，合力打擊不法。