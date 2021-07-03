議員黃郁芬。（圖／取自黃郁芬臉書）

北市疫情拉警報，不只北農、環南市場爆出群聚感染，北藝中心日前也有40名工程人員確診，對此，議員黃郁芬痛批，市府根本睜眼說瞎話，明知工人確診還被叫去趕工，北市府的防疫工作螺絲沒拴緊，才會到現在防疫成效被新北市超車，台北市成為台灣單日確診數最多的縣市。

針對北藝中心發生群聚感染事件，北市府均對外宣稱北藝中心工地在5月27日接獲確診的通報後，從5月28日到6月14日都嚴格按照規定停工，進行工區以及辦公環境全面消毒作業，並讓確診的工程人員接受隔離治療。

黃郁芬昨(2日)在臉書爆料，她接獲內部人員陳情指出，「在知道有人確診以後，5月28日、5月29日還硬被叫去趕工兩天，當時連消毒都還沒全部完成，每天都提心吊膽的擔心自己也被感染，連累家人」；黃痛批，「這樣的行徑，絕對不是一個負責任防疫的市府該有的作為。」

黃郁芬指出，從好心肝診所免造冊就可領特權疫苗，到北農、環南市場疫調匡列不完整，甚至還要沒被匡列到的攤商自我警覺去篩檢，才發現出來的確診案例，這些都顯示出北市府的防疫工作螺絲沒拴緊，才會到現在防疫成效，被新北市超車，台北市成為台灣單日確診數最多的縣市，這樣的趨勢實在很令人擔心，「其實在我之前提出的北藝中心工地群聚感染事件中，也同樣有市府局處螺絲掉滿地的狀況」。

黃郁芬說，當時新聞一報出來，不論是市長、副市長、文化局長還是市府的發言人，都信誓旦旦、口口聲聲的說，北藝中心工地在5月27日接獲確診的通報後，從5月28日到6月14日都嚴格按照規定停工，進行工區以及辦公環境全面消毒作業，並讓確診的工程人員接受隔離治療。

不過，黃郁芬爆料，有內部工程人員向她說，「看到市府對外回應的記者會說法都大吃一驚，想說市府怎麼會睜眼說瞎話？因為他們就是在知道有人確診以後，5月28日、5月29日還硬被叫去趕工兩天，當時連消毒都還沒全部完成，每天都提心吊膽的擔心自己也被感染連累家人，認為市府這樣的對外欺瞞實在太不負責任了」。

得知消息後，黃郁芬透露，趕快向同一個工地的兩個負責單位，捷運局和新工處，分別調閱了5月28日和5月29日的施工日誌，沒想到竟然發現5月28日和5月29日並沒有真的停工，5月28日有77名工人進場施工，5月29日有56名工人進場施工。她說，「這樣為了趕工卻讓工人在有感染危險的環境中繼續工作，甚至還對外掩蓋事實，說這兩天早已停工，這樣的行徑，絕對不是一個負責任防疫的市府該有的作為。」

因此黃郁芬更呼籲，市府有必要帶頭提高警覺，市府也沒有鬆懈的本錢，「更希望市長身邊的幕僚，可以好好的幫市長把關局處的資訊是否確實，好好的幫市長確認該有的通報是否都有落實，不要每次都急著攻擊有監督市政職責的議員，反而忘記檢討鬆掉的市政螺絲，忘記檢查藏在細節的魔鬼，讓市府高層說的謊言，被明明當天就在工地的基層施工人員揭穿，讓市府背上欺騙大眾的罵名」。