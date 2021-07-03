協助桃園防堵疫情 前立委派出「消毒專車」消毒 16:052021/07/03 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前立委鄭寶清派出「消毒專車」，協助到桃園各區進行消毒。(楊宗灝翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情蔓延，各地積極展開疫苗接種作業以外，基層也自發性投入社區消毒。前立委鄭寶清也派出「消毒專車」，協助到桃園各區進行消毒，幫助民眾做好防疫工作。 鄭寶清也在臉書表示，地方消毒資源不足，因此自發性組成「消毒專車」到桃園各區協助，至今已進行半個月廣受歡迎，許多人稱讚效果非常好。他說，希望透過微薄之力，一起分擔辛苦的防疫工作，相信民間與政府團隊、醫護警消人員團結分工，一定能發揮「1＋1＞2」的力量，共同戰勝病毒。 疫情助攻 一卡通線上交易增5成 立委批紓困拒絕王 台銀土銀喊冤 #消毒 #協助 #前立委 #自發性 #鄭寶清 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 占47％上市櫃公司 疫情擾 914家股東會未定 04:102021/07/03 金融．稅務 西螺東南夜市 7月4日微解封喊卡 04:102021/07/03 地方新聞 環南市場爆群聚 712微解封難了 04:102021/07/03 財經要聞 雙北疫情災區 6月僅萬華移轉下滑 04:102021/07/03 財經焦點 男歌手78歲父打疫苗暈眩超心疼 疫情0收入吃老本 11:012021/07/03 娛樂 新車疫情下報到 04:102021/07/03 時尚消費 廣州有效控制Delta疫情 電影院、KTV嚴格有序開放 11:312021/07/03 兩岸 性侵犯刑後治療 藍委憂治安破口 04:102021/07/03 社會新聞 火藥味 新光金前獨董轟李紀珠 04:102021/07/03 財經焦點 中央派北榮進駐北農 蘇貞昌：合作防堵疫情最重要 12:242021/07/03 政治 侯友宜視察新北家禽合作社 消毒措施再加強 10:502021/07/03 生活 寶島熱門新聞 斗南外環道與台一丁線交叉路口誕生 往來斗南更方便 - 寶島 勞工紓困貸款 台南市加碼1千名利息補貼 - 寶島 南投縣國中小學32校長異動 8／1履新 - 寶島 世界最佳年輕大學 暨南大學首度上榜 - 寶島 疫情警戒不內用 巨城得來速掘起成最夯外帶區 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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