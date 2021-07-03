本土疫情蔓延，各地積極展開疫苗接種作業以外，基層也自發性投入社區消毒。前立委鄭寶清也派出「消毒專車」，協助到桃園各區進行消毒，幫助民眾做好防疫工作。

鄭寶清也在臉書表示，地方消毒資源不足，因此自發性組成「消毒專車」到桃園各區協助，至今已進行半個月廣受歡迎，許多人稱讚效果非常好。他說，希望透過微薄之力，一起分擔辛苦的防疫工作，相信民間與政府團隊、醫護警消人員團結分工，一定能發揮「1＋1＞2」的力量，共同戰勝病毒。