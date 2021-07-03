石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯為首的產油國聯盟OPEC＋ 2日集會未能就增產政策達成協議，產油大國5日將繼續開會，專家預測OPEC＋最終可望達成共識。

OPEC＋集會一度帶動2日油價上揚，不過稍後便失去上漲動能。國際油價2日收盤漲跌互見，美國西德州8月期油收盤微跌0.09％，報每桶75.16美元，倫敦布蘭特9月期油收高0.44％，報每桶76.17美元。

OPEC＋2日線上集會討論維持產出政策，或進一步增產。根據內情人士透露，除了阿拉伯聯合大公國（UAE）外，其他產油國皆同意放鬆減產，並將減產時間延長至2022年底。阿聯大公國同意延長減產的條件是提高該國的生產配額。

消息人士表示，OPEC＋同意自8月至12月每日增產40萬桶，以滿足逐漸增加的石油需求。分析師先前預期，OPEC＋自8月起每日增產50萬桶。

此外，沙烏地阿拉伯與俄羅斯提議將減產期間延長至2022年底，但遭到阿聯大公國反對。

獨立石油分析師艾金森（Neil Atkinson）表示，阿聯大公國與OPEC＋其他成員的緊張已經持續一段時間。阿聯大公國的阿布達比國家石油公司（ADNOC）不斷投資新產能，該公司的運作已變得更像是國際石油公司，而不是國家石油公司，後者的決策往往受到國家影響。

艾金森指出，阿布達比國家石油公司放眼未來，預期中期石油需求將持續增加，該公司擴大產能，並期望能取得更多市占。

風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師認為，OPEC＋最終可望達成協議。阿聯大公國可能仍在協商，它不希望破壞OPEC＋的協議，成為油價上漲和全球通膨上升的罪魁禍首，因此妥協似乎是最可能的結果。

拜新冠肺炎疫苗、各地逐漸解封，以及OPEC＋大規模減產所賜，2021年上半年國際油價累計大漲逾45％。華爾街投資銀行預估，未來幾個月油價還有很大的上漲空間。