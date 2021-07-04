本土疫情升溫！士林夜市周末淪空城 來客剩1成攤商嘆：該怎麼辦

全國三級警戒延長至7月12日，夜市日前也因應防疫規範關閉，不少攤商叫苦連天，上月29日北市府為避免斷炊，部分夜市有條件「微解封」，而最具規模的士林夜市雖未在停業名單中，商家7成未營業，街上遊客稀少，似乎與微解封毫無瓜葛，小吃攤商透露「生意慘到平日和假日根本沒差了」。而地方網友點出4大關鍵，商圈生意慘淡非關疫情。

士林夜市大東路3日晚間8點現況。（照片/游定剛 拍攝）

士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

具有百年歷史的士林夜市，過去是國、內外旅客必朝聖之地，近年因坑殺觀光客等負面新聞重創觀光形象，如今5月中疫情爆發三級警戒，等於是重重狠踹一腳，不少店家苦撐不了選擇關門大吉，形成商圈「雪崩式」倒店潮。3日晚間8點《中時新聞網》記者實際走訪，本該是用餐的尖峰時段，店家多半拉下鐵門，門口成了免費停車格，走沒幾步路，抬頭所見是招租字樣，有的看得出是近日才新掛上的。

士林夜市拉下鐵門店家門口，成了汽、機車族免費停車格。（照片/游定剛 拍攝）

一名年約60多歲，苦撐的擺攤老闆私下透露，加減出來賺看能否少虧一點，雖不抱太大希望，過陣子可能要另謀新出路，但有把年紀也不知道能做什麼。另外在大南路上烤杏鮑菇老闆表示，附近商家全休息，遊客都不來了，現在平日和假日生意根本沒差別，老闆更苦嘆，士林夜市都沒被規定停業，怎麼都沒人呢?並表示解封後都還不一定有人會來。

大南路人氣杏鮑菇不見往日排隊人潮，老闆苦嘆，現在生意平日和假日根本沒差了。（照片/游定剛 拍攝）

微解封與士林夜市的關聯性為何呢?一名網友3日晚間，投書到地方粉絲團《我是北投人》表示「微解封似乎沒影響到士林夜市，晚間9點左右，攤商僅3成營業，出來透氣、買晚餐民眾稍變多了。」文末特別詢問大家認為士林商圈能夠重回榮景嗎？不過網友毫不留情紛紛表示「早就應該倒閉了！剛好重新洗牌！」、「商品單價先標出來，沒人喜歡被敲盤子。」、「除非店家進入 （很難）因為房東要不要降租是個問題」、「士林夜市的問題應該不是疫情」、「士林夜市的問題是每間賣的東西都大同小異，越逛越沒意思」、「我本地人不愛士林夜市，髒亂臭...」。