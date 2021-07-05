元大期(6023)今日股東會每股配息2.8元，面對疫情升溫，全台實施三級警戒，董事長林添富指出，持續在數位金融服務上持續精進，與客戶間的互動由線下進展到線上，打破空間限制，從臨櫃服務到走進客戶家裡及心裡，以視訊到府拜訪及服務，使命必達，傳遞元大待客戶如家人的精神，零接觸維繫，服務更加溫。

林添富說，元大期把疫情當做數位轉型的考驗，積極開發各種數位金融服務場域，從期權投資有聲書的推出，到主打交易平台、商品介紹的工具短影音，幫助新戶與年輕投資人，線上也能淺顯快速的了解期貨投資。

元大期以國際會議廳論壇規模，線上舉辦多場大型期權主題式講座，每場人數皆突破兩百人參與，與元大期分析師團隊直接線上互動諮詢，「在家，也能完整體驗元大提供的專業金融服務」。為鼓舞士氣面對疫情嚴峻，公司也特別發放1萬元防疫津貼，感謝抗疫這條漫長路上，第一線同仁始終堅守服務，支持公司盡心盡力服務客戶。

元大期今年領先同業首家引進ESG國外期貨商品，更結合期交所永續期貨，打造最完整綠色期貨交易平台。並榮獲國際財經雜誌《The Asset》2020年最佳期貨商與ESG金獎肯定，連續7年獲得公司治理評鑑「上櫃組排名前百分之5」的金融機構，為公司治理評鑑的資優生；連續三年榮獲《天下雜誌》CSR天下企業公民小巨人獎。