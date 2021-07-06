博弈遊戲大廠鈊象（3293）公告6月營收達9.6億元，較去年同期增加40.98％，與上月9.63億元持平。累計今年上半年，鈊象營收達56億元，年增45.36％。鈊象董事長李柯柱先前表示，去年營運爆發性增長，導致基期較高，今年將以溫和成長為主要走向，下半年仍將以6大網路遊戲、美國授權業務為主要動能。

鈊象目前在旗下網路遊戲與商用遊戲機營收占比為90％與10％，以鈊象先前公告5月自結損益來看，5月營業淨利5.14億元、稅前淨利達4.77億元，每股稅前盈餘6.77元，單月獲利再創同期新高。累計4月～5月稅前淨利達8.76億元，每股稅前盈餘達12.43元，賺逾一個股本。

鈊象自去年開始，就受惠於全球疫情爆發而帶動營運上攻，旗下六大網路遊戲表現快速成長，整體來說，去年鈊象網路遊戲營收較前一年大增63％。而在授權遊戲方面，鈊象則是持續擴展海外市場，去年授權遊戲營收也較前一年增加14億元、成長156％。此外，去年中鈊象再將旗下遊戲授權美國線上博弈遊戲業者，帶動營收、獲利上攻，持續寫下新高表現。

以今年第一季來看，鈊象單季歸屬母公司的稅後淨利達11.78億元，較去年同期成長49％，也較上季增加三成。單季每股盈餘16.73元，優於上季12.9元、去年同期的11.24元，獲利再創歷史新高。

展望接下來營運，鈊象董事長李柯柱先前在法說會上表示，旗下6大行動遊戲平台、美國授權業務兩大部分，將會是今年營運主要動能，不過基期已經較高，未來各產品線將以溫和成長為主要走向。