外傳離岸風電建設因為疫情大受影響，經濟部5日澄清，離岸風電建設在簽訂行政契約就有納入彈性，依規定2021年依約應商轉容量累計為933MW，不如外界所傳2.6GW，雖受疫情影響，2021年底預估累計完成併聯可達557 MW，其餘延誤容量可2022年底前完成。

經濟部5日表示，受到台灣季風影響，扣除冬季有強烈的東北季風、夏季有颱風侵襲，每年實際只有半年時間適合施工，因此過去在2019年遴選風場時，在契約規範當中就有明定，當開發商獲配風場容量，可於獲配年度完成至少50%風機併聯或100%水下基礎安裝，並於次年度完成所有風機併聯。

經濟部能源局說，2021年應完成風場全數機組併聯第2階段潛力場址為獲配109年商轉，有允能一期320MW及海能376 MW等兩座風場。再加上第1階段海洋128MW及台電一期109MW兩座示範風場，2021年底累計容量共933 MW。

經濟部指出，推動離岸風電一切依公平的標準及公開透明機制，積極輔導各開發業者克服國際疫情挑戰，並竭力依原簽署行政契約核配期程完成商轉。經濟部定堅持既定能源政策全力推動離岸風電，如期如質完成離岸風電建置目標，創造綠色經濟產業價值，達成我國環境永續之願景。