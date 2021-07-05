【LIVE直播】防堵疫情延燒！北市7醫院開放免費篩檢柯文哲最新說明｜2021.07.05

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入，其中台北市新增15例最多，對此，台北市為了防堵疫情繼續延燒，開放北市7醫院免費讓民眾進行篩檢，柯文哲也召開記者會說明最新疫情。

柯文哲上午在市政擴大會議下令，北市7醫院將開放一般民眾免費PCR篩檢，不用設籍北市、免造冊，是自北市宣布免費施打疫苗後，新一創舉。

柯文哲在記者會中指出，目前台北市的清零計畫目標是每周下降一半的確診案例，目前為止除了一些特殊狀況的地點外，如北投出現家戶感染、中正區的狀況則已經有專案處理，其餘大部分的地方都有按照計畫下降。

柯文哲表示，這三天做了1萬3千多人的PCR篩檢，共找到了69人陽性，其中有13個例子相當特殊，他們是曾經的確診者，而他們的CT值都超過30，病毒的量都不高，這些人在臨床上被認為不具傳染力。

另外，柯文哲指出，目前環南市場篩檢出41個案例，其中有39人居住在防疫旅館，早上有6人送醫院，共17人出現症狀，不到3分之2，顯示這個病毒在年輕人身上常出現無症狀或是輕症，會造成有許多未被發現的黑數，要解決這個情形，柯文哲認為普篩才是清零的最後手段。

而在虎林專案中，抓出了2個新的確診病例，柯文哲指出，中正區的確診數目有所增加，忠勤里六棟、700戶住戶陸陸續續累計16例感染，上周又突然出現3例，該地可能有隱藏不明的感染源，里長目前正在造冊進行篩檢。

關於台北市目前對於民眾的篩檢情形，柯文哲表示，目前主要是以PCR進行採檢，除非是半夜突然有案例需要進行篩檢，才使用快篩，柯文哲指出PCR才是一個「黃金標準」，因為目前北市PCR篩檢陽性的案例，回頭去做快篩，只有一半是陽性，等於說會有一半的確診者會抓不到。

針對疫苗的施打狀況，柯文哲指出，明天起第五波的疫苗將開始預約，依照過去的經驗，大概第一天就可以完成6成的預約施打，柯文哲呼籲民眾在網路上進行預約，降低系統以及醫護人員的壓力，預約了不打也要記得上網取消，才不會造成浪費。

至於目前忠勤里的疫情狀況，黃珊珊指出，目前正在進行造冊，如果有超過1000人被編列，才會有專案小組進駐處理。

而針對外界認為北市封閉環南市場進行消毒，從7日減少為3日，被認為是台北市放水，對此，副市長黃珊珊表示，這麼大的事情不是她一人可以決定，北市也有與王必勝開過會，「應該要去看看是中央的問題還是我的問題。」

環南市場明日即將復市，市府是否會對這段期間受到影響的攤販進行補償？柯文哲指出，目前市府的補償規定為，如果是因為市府公權力要求封攤，一天將補助5000元，而若因為突然休市造成產品因為來不及收拾而損壞，將再另外加5000元補償。

此外，被問到衛生局長黃世傑休假一事，柯文哲表示，黃世傑這六年半當中的工作都表現很好，一年半以來的防疫表現也很棒，但總是要等政風調查完畢，待調查告一段落就可以回來上班。