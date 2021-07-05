連鎖健身事業柏文（8462）今（5）股東常會通過109年盈餘分配，股東紅利每股發放5.36元，包含現金股利每股4.86元及股票股利每股0.5元。

評估國內新冠肺炎疫情未來發展尚未明朗，為保留較多現金以因應後續疫情變化並減少今年度費用支出，柏文經營團隊經與董事討論及大股東溝通後，本次股東常會未通過「以資本公積每股發放現金新台幣1元案」及「辦理發行110年第一次限制員工權利新股案」。

柏文110年展店計劃不變，預計新增10處「健身工廠」營運據點，除已於4月開幕的台南市安南廠之外，新竹市光埔廠及嘉義縣民雄廠將於解封後開始營運，110年第三季預計有高雄市、台北市兩個都會區及南投縣等三處新據點開幕，第四季則有分別位於台中市、高雄市、新北市及桃園市等四個都會區的新廠館投入營運，可適時滿足疫情過後民眾尋求運動放鬆的報復性需求。

展望後市，台灣健身產業經此因疫情全數停業的重大衝擊，將面臨市場重組，不具競爭力的業者恐有一波倒閉潮，原本計劃投入市場的潛在競爭者則會考慮延緩甚至放棄展店，台灣健身市場的需求與供給亦因疫情進行一次健康的調整。