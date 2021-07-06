陽明海運（2609）趁著這波海運漲勢大賺，6日應證交所公告5月自結財報，單月獲利一舉突破百億元、達105.23億元，年增高達152.42倍，每股獲利3.15元再寫新高。

在貨櫃三雄的EPS中，陽明5月每股獲利3.15元，高於長榮的2.91元、萬海的2.45元。

陽明獲利逐月獲利暴衝，第一季獲利245.87億元，每股賺7.49元，4月自結獲利88.67億元，每股賺2.66元，接著5月自結獲利105.23億元，每股賺3.15元，累計前五個月每股賺13.3元，已賺逾一個股本。