屏東民眾對莫德納疫苗接受度高，不僅開打時發生「搶打亂象」，至今接種率更高達99％，不過屏縣府6日指出，長治鄉60歲男子2日打完莫德納後，返家雖無異樣，但6日中午長照送餐員發現他未取用5日的晚餐，進而發現他已無呼吸心跳，但死因尚待釐清。

屏縣府指出，該男獨居，有輕度失能、糖尿病史，上個月進行肝癌手術，平時意識清楚，行動力正常，他2日自行騎機車至速打站接種疫苗，經留觀15分鐘沒有不適情形後返家。

但中午長照送餐員6日發現個案未取用5日的晚餐，且無人回應，趕緊致電家屬前往察看，不料發現已無呼吸心跳，至於死因尚待司法相驗中。

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