中國監管機關周日下令其國內網約巨頭滴滴出行的應用程式全面下架，不過美股周一因逢獨立紀念日補假而休市，滴滴全球（Didi Global Inc）周二在華爾街掛牌的股票恢復交易後重挫19.58%，收在12.49美元，遠低於6月30日的首發價16.65美元；早盤更一度暴跌25%。

目前滴滴市值為599.67億美元，較上周五的市值（750 億美元）縮水約150億美元。

在中國監管機關下達封殺令的前兩日，滴滴才以44億美元身價在紐約證券交易所風光上市。

中國國家互聯網信息辦公室周日以非法收集用戶資訊為由，下令滴滴出行的應用程式從app商店全面下架，並表示正在調查該公司對客戶數據的處理。

隨後該監管機關周一宣布將對母公司在美國上市的其他中國企業進行網路安全審查，受此打擊，滿幫集團（Full Truck Alliance）收跌6.68%，盤中一度重挫約18%，中國知名線上人力招聘平台母公司Kanzhun Ltd收跌16%。

《華爾街日報》周二報導，消息人士透露，中國監管機關曾警告該公司延後赴美上市計畫並檢查其網路安全，但該公司不僅沒有照做，還選在中國共產黨百年黨慶時在美國掛牌。

Aequitas Research總監Sumeet Singh表示，有消息人士透露滴滴提前幾個月就知道會遭到整肅。如果中國政府此舉確實是幾個月前就計畫好的，這表示它不會很快結束。

滴滴周一表示，該禁令將損害公司在中國的收入，儘管現有用戶仍可以使用該叫車軟體。此外，滴滴向路透社表示，在股票首次公開發行（ IPO）之前，該公司對這項調查一無所知。

新加坡Nuvest Capital的投資組合經理Dave Wang表示，現在我們清楚知道，事實上這些中概股赴美上市並不像先前市場以為的，是受到中國政府的支持。Nuvest未參與滴滴的IPO。

市場觀察人士則表示，此事可能造成其他影響。紐約獨立研究分析師 Mitchell Kim表示，他擔心可能存在的過度監管，「過去幾年來，我們目睹中國政府持續收緊對新經濟的控制，尤其是網路產業」。