富邦金(2881)今舉行2021年H2富邦財經趨勢論壇，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，拜登新政引動美國經濟成長，資金充沛將推升股市行情波動；H2台股兩好兩壞，指數上看18600。

蕭乾祥表示，台股自去年下半年起，無論經濟成長率及企業獲利都呈現出高成長的優異表現，整體外銷訂單及上市企業獲利都頻創歷史新高，堅實的基本面支撐加上資金行情，造就股市在今年突破一萬七千點關卡。展望下半年，雖然企業獲利及經濟展望依舊偏多，不過由於基期已經墊高，相對的成長動能會較為趨緩，加上外資近兩年一路賣超台股，散出的權值股籌碼需要時間沈澱。現階段台股預期指數趨勢雖仍偏多，但在整體市場評價已經來到波段相對高位，波動風險也隨之加大。以台股今年的上市企業獲利可望突破3.3兆元，推估台股的預估本益比區間在14-17倍，推算加權指數將落在15000-18600區間。

選股方向上，有四個重點族群，首先是台股最具競爭優勢的半導體產業，包括先進製程、記憶體及電動車潮流帶動的功率半導體產業。其次是受疫情影響，企業加速科技數位轉型，看好雲端通訊產業的伺服器相關個股、IC載板及高速通訊的關鍵零組件功率放大器(PA)。再來要關注今年年底在英國格拉斯哥將舉辦聯合國氣候峰會，相關綠能及電動車產業趨勢長期向上，高排碳的鋼鐵、水泥等產業勢必升級產線，淘汰沒有效率的產能，因此產業供需結構將會轉佳。最後是疫情解封後的消費商機，看好紡纖、運動用品及傳產龍頭股。