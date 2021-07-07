大陸昨新增15例新冠本土病例及2例本土無症狀感者均是來自雲南省，且多為緬甸籍。雲南省瑞麗市疫情反彈。為加快基因測序速度，雲南省疾控中心緊急調運一台基因測序設備到瑞麗，設臨時基因測序實驗室。目前已完成7份陽性樣本測序，結果表明基因組序列與Delta變異株高度同源，與相鄰境外流行株高度同源。

雲南省疾控中心緊急調運一台基因測序設備到瑞麗，設立臨時基因測序實驗室，並派出專業技術人員對檢出的陽性樣本進行新冠基因測序。目前，已完成7份陽性樣本測序，結果表明，基因組序列與Delta變異株高度同源，與相鄰境外流行株高度同源。

瑞麗市發出通告，主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離，解除時間視疫情另行通知。同時，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課，除保供超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業，餐飲行業僅可提供外賣配送服務。

通告稱，對違反規定擅自開門經營的場所堅決關停，對擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定的人員，則由公安機關依法處罰。通告更強調，要嚴厲打擊非法偷越國（邊）境行為，嚴懲偷渡者及其組織、協助、容留者。

值得一提的是，與雲南省接壤的緬甸近期的新增確診病例急劇增加，最新在周二新增多達3602例確診病例。