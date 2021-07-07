油國組織協商破局，致美油期貨跌近2.5%。今早原油相關ETF震幅擴大，其中期街口布蘭特正2(00715L)重挫逾7個百分點，期元大S&P石油(00642U)亦下挫逾4個百分點，而期元大S&P原油反1(00673R)則是反彈逾4個百分點。

周二美國原油期貨跌近2.5%，導因於石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，未能達成生產協議，令產量政策前景不確定性增強；原先OPEC+預計將在今年8月至12月增產40萬桶/日，但阿拉伯聯合大公國期盼進一步放寬生產限制，使得協商破局。倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌2.63美元，報每桶74.53美元。

雖然油價昨收跌，但瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)最新調高9月油價目標，從原來的78美元上調至80美元；瑞銀財管CIO保持看好能源板塊，並表示：「雖然全球致力減少溫室氣體排放，但從石化燃料過渡至可再生能源的過程並非一蹴而就，我們估計全球石油需求在至少未來10年也不會見頂。」

而富邦證券指出，去年因疫情緊縮的原油市場，今年油國組織「謹慎」恢復原油產量，以及新的伊朗核協議進展緩慢，使原油供給增加有限。