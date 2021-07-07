美國白宮印太事務協調官坎貝爾6日表示，不贊成以冷戰思維看待目前的中美關係，認為兩國可和平共存但伴隨挑戰。坎貝爾稱，華府支持與台灣建立非正式關係，台灣應扮演國際角色，並強調，美方不支持台獨，維持台灣穩定與和平是危險平衡。

針對中美領導人是否將在10月G20高峰會見面，坎貝爾表示，預期兩國不久後有某種接觸。他指出，美方既要給大陸機會，又要回應對方採取不利維護和平與穩定，雙方可能有不確定性及關係緊張，但可和平共處。他稱，北京愈來愈強硬，與1990年代形成對比，又特別提到陸方對澳洲的強硬態度，並承認美國在亞洲的地位下滑。他透露，美國總統拜登今年內將主持「四方安全對話」（QUAD）峰會，與澳洲、印度與日本的領袖開會。

對於台灣問題，坎貝爾態度謹慎，指華府支持與台灣建立非正式關係，台灣應扮演國際角色。他強調，美方不支持台獨，維持台灣穩定與和平是危險平衡。並稱，美國和國際社會近年對香港問題積極發聲，北京應意識到如對台灣採取同類打壓民主行動，後果將是災難性。

此外，坎貝爾說，華府仍希望在氣候變化等問題與北京保持某種一致，並說與印太地區建立積極貿易議程的需要，勝過與大陸的貿談。