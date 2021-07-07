【愛傳媒須文蔚專欄】週五讀卡特里娜．翁斯塔（Katrina Onstad）的《週末的快樂效應》，結論是：「停止瞎忙，讓時間找到你！」對我這樣成天埋首在書堆、報告與審查資料的「瞎盲人」，大受啟發。

所以週六決定去振興萬華經濟，相信雙手好好消毒，回家加熱烹煮，就可以只流口水，別理政客噴口水。

萬華受到污名化，雖然疫情已經初步控制，但店家都門可羅雀。平常需要大排長龍的小吃店門口，看見店員孤伶伶站在門口，甚至拉下鐵門，覺得很像走入陳果電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》場景中，盛夏日曬高溫中，心中自然浮起涼意。

買了「好味老店珍珠餛飩」和「陳記專業蚵仔麵線」，準備當作兩天的餐點。

回家拍了照，「好味老店珍珠餛飩」就是那麼小巧和美麗，皮薄，鮮肉餡透著紅光，像是小金魚悠游在盤中，就等明天再放它們去高湯裡翻滾吧！

「陳記專業蚵仔麵線」的滷大腸頭是一絕，鮮蚵肥美，因為要給老人家吃，所以只能犧牲不放店家最著名的辣椒了。回家後，整理到鍋中，晚上加熱吃。稍微嚐了一小口，麵線有些軟爛，這也為難了店家，要一直攪拌麵，等客人上門。

早上讀顏崑陽老師的一篇新稿，最後一段文字是：「人心有時比病毒更毒；對抗病毒，難道只能依靠醫療科技嗎？或許，不帶病毒的人心，會是一種有效的抗體。」讀罷當下很震動，不知如何消化這樣的情緒，下午買完了萬華美好的小食，寫下這篇短文，分享顏老師的金玉良言，更希望美好的艋舺可以長存！希望臺灣美好的人心可以戰勝病毒！

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

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