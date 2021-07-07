川普集團（Trump Organization）及財務長懷索柏格（Allen Weisselberg）已經因稅務問題遭到刑事起訴，雖然目前川普沒有立即坐牢的危險，但是美國專欄作家認為，家族企業被起訴標誌著川普的生意帝國開始崩解，尤其檢察官正在集中火力調查川普的納稅紀錄，了解他是否參與其他金融犯罪，川普的姪女瑪莉認為川普最愛的女兒伊凡卡最有可能起身背叛父親。

川普姪女瑪莉認為，伊凡卡可能會背叛川普。

紐約曼哈頓地區檢察官辦公室1日正式對川普集團及73歲財務長懷索柏格提出刑事指控，指控川普集團及懷索柏格於2005年3月至2021年6月等15年期間，以不列帳方式為懷索柏格等高層主管提供獎金、報酬，讓他們藉此逃稅，其中懷索柏格是最大受益人，一共獲得176萬美元額外補貼，逃稅數十萬美元，這些額外補貼包括購置私人汽車、為親戚小孩付私校學費、以及曼哈頓的公寓租金等。公司本身也有逃稅。

川普本人並沒有在這起案件中受到指控，集團中除了懷索柏格，其他員工也沒有被起訴。不過駐紐約的英國《衛報》（The Guardian）專欄作家瑪哈達薇（Arwa Mahdawi）7日撰文指出，雖然川普目前沒有立即坐牢的危險，但是「川普可能垮臺」仍藏在細節裡，家族企業遭起訴標誌著他的生意帝國「終結的開始」，而且如果替他工作50年的懷索柏格最終決定與他對立、配合調查，川普帝國崩解的速度會更快。

目前看起來懷索柏格仍對川普相當忠心，但瑪哈達薇認為忠誠總是會改變的。

美國哈芬登郵報（HuffPost）報導，川普的姪女瑪莉（Mary Trump）1日接受微軟國家廣播公司（MSNBC）的名嘴梅道（Rachel Maddow）專訪時表示，川普若要從此案中全身而退，千萬不能冀望身邊人士的忠誠，特別是3名任職於川普集團的成年子女：長子小唐納（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）、以及他最鍾愛的伊凡卡。

「他和他們的關係，以及他們和他的關係，完全是交易性質及有條件的，他們不會為了他冒任何風險，就像他也不會為了他們冒風險一樣」，瑪莉說。

雖然起訴書中有提到川普3名子女的名字，但是目前他們都沒有受到起訴，瑪莉表示，起訴書指出有其他高層受益，代表這3人接下來恐面臨法律風險，但她也認為他們可能不會如懷索柏格那樣對川普忠誠，「我認為川普會很驚訝發現，我不認為我的堂弟妹會對她展現那樣的忠誠。」

在6日美國「野獸日報」（The Daily Beast）的Podcast節目「The New Abnormal」上，瑪莉認為3名子女中伊凡卡最可能背叛川普，「伊凡卡最不可能如同懷索柏格那樣展現忠誠」，她認為伊凡卡會失去更多、同時也會想要抓住更多，因為她有一個有錢的丈夫。

《紐約時報》（New York Times）先前調查發現，伊凡卡以全職身份任職於川普集團期間，還額外領了超過70萬美元（約新台幣1957萬元）的「顧問費」，瑪哈達薇指出，小唐納與艾瑞克很可能也獲得同樣的待遇。