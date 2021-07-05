有個念初中的女學生，從小學起就年年考第一名，父母、老師都感到驕傲，自己當然更有不可一世的感覺。但這種大家羨慕的傲人成績，也成為她莫大的負擔。她的日子並不好過，為了考第一名，她用盡一切資源，最糟糕的是睡眠不足，一副林黛玉的樣子。更糟的是，她的性格也在變，有一種生怕別人趕上她的恐懼。

她們班上有位考第二名的，來勢洶洶，一副就要趕上的樣子，她非常著急，除了更加用功外，更希望考第二名的同學，考試失敗。有次那位同學請病假，她甚至希望那同學因病休學，或一病不起。

為了保持第一名，她的性格變了，為了競爭，許多惡行惡狀，不該有的行為都會出現，她成為一個極度不安，沒有愛心的人。

大家覺得惋惜奇怪嗎？一點都不奇怪，這是人性。我們姑且不談她只是一個初中的孩子，世界各處，甚至國與國之間不也都是如此嗎？

美國能一直當老大？

美國川普得以當選總統，很重要的一點就是他告訴美國人民，他要重振美國世界第一的地位。在力有未逮之時，最重要的就是希望扮演老二的中國，能夠垮掉。因此乃無所不用其極的方法去對付老二，這甚符合要當老大美國人民的希望，票會投進來，川普當選了。

拜登上任後如何呢？還不是一樣，一系列的動作，赤裸裸的要打倒中國，自己續當世界第一。例如最近2021年5月18日拜登訪問密西根州的福特電動汽車中心時說：中國大陸在電動汽車領域領先美國，美國政府要對電動汽車產業投資1740億美元，絕不能讓中國繼續領先。

但是想永遠當老大，居世界第一，歷史上並沒有這樣的事！一個國家由盛而衰，再由衰而盛，常有一種循環現象。就如同我們熟知的經濟循環一樣。經濟循環又稱景氣循環，由衰退、蕭條、復甦、繁榮，周而復始。而且大的經濟循環裡又伴隨著許多小的循環。

由盛而衰的循環

國家的興衰亦復如此，美國的世界領導地位，真正存在期間是第二次世界大戰結束後的1945年到2000年。1950年美國GDP佔全球的50％，但是中國在宋朝的時候GDP曾佔世界的60％，之後逐漸衰落，到滿清末年，變成任人宰割的國家。但新中國成立後，中國又由衰而盛，現在太多項目中中國都居世界第一。

所以現在的情況是美退中進，美國世界老大地位不保，只是遲早之事。正如同號稱日不落的大英帝國現在只有皇家婚喪之事，才能引得世人注意一樣。日本NO.1，現在新冠肺炎不死就不錯了。台灣經濟發展奇蹟曾是亞州四小龍之首，現在早已不再是龍，而成為一隻蟲了！

多年前我訪問美國與一婦人聊天，她說美國很倒楣，處處當世界警察，美國人死傷千萬，軍費以兆元計，我說妳們美國是世界第一的老大呀！她說，我們不要當老大，老大給你們當好了！

立志成為愛心大國！

其實孩子是不是年年成績第一，根本不是重要的事，重要的是孩子的性格是不是完整，例如孩子行為中，是不是時時處處都充滿了愛心。國家是不是世界第一的大國，也不重要。重要的是這個國家是不是個愛心大國。

有機會成為世界第一強的中國，如果這個國家處處充滿著愛，強大的中國，將是全人類的福祉。否則強大的國家可能會是世界的災難。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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