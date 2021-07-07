不讓大家「難為」。據最新消息指出，為了不讓六家壽險資金有「介入經營權之爭的疑慮」，鈺叡公開收購菱光案將修改資金來源，達勝伍創投已打算退出鈺叡股東陣容，而鈺叡也將另覓公開收購財源。

遠雄人壽、宏泰人壽、國泰人壽、台灣人壽、全球人壽及中國人壽等六家壽險公司因投資達勝伍創投，意外捲入東元父子之爭，六家公司2日就去函達勝伍明確表態要切割。保險局亦已再三強調，由於壽險資金不得介入經營權之爭，且必須對投資善盡續後管理，六家壽險公司去函達勝伍創投，要求召開股東臨時會說明參與鈺叡公開收購菱光一案，且希望不要用壽險資金介入經營權爭奪。

壽險業者7日接獲最新消息，是達勝伍不打算開股東臨時會，但會立即處理對鈺叡的投資，資本額10億元的鈺叡，達勝伍出資5億元，占股50％，若達勝伍撤出，鈺叡公開收購菱光案將會另覓資金來源，近日將有決定；壽險業者表示，若達勝伍撤出，就沒有壽險資金介入經營權之爭的問題，壽險業者跟金管會也有交待，達勝創投的管理方也不會因此案跟壽險業撕破臉。

另外，菱光7日亦去函六大壽險，要求壽險資金應儘速買下鈺叡的股份；但壽險資金不會再介入爭議，因此無法回應菱光的要求。

六家壽險投資達勝伍共78％左右，即遠雄人壽有21.43％左右，宏泰人壽是與其集團共持 有21％多，國泰人壽、台灣人壽及全球人壽各10％，另外中國人壽則投資5.71％，壽險業者表示，若達勝伍堅持要參與鈺叡公開菱光，之後將不再投資達勝創投管理公司募集的相關創投案。

鈺叡在6月21日宣布，將從6月22日到8月10日，以每股29元，公開收購菱光最多50.1％股權，需資金逾18億元，其中10億是鈺叡大股東等出資，另外8億多元將自銀行借款，現在達勝伍可能另覓買家，承接手中鈺叡股份，屆時公開收購的相關公告就會更動，以解決壽險資金介入經營權的問題。