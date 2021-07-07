渣打銀行今發布2021年下半年全球投資市場展望，在股市方面相對看好歐美股票，氣候變遷、顛覆式創新投資主題；而匯市部分，渣打銀預期美元持續疲軟，英鎊、歐元相對走揚。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，歐美國家疫苗施打速度領先，帶動經濟復甦力道，推升今年上半年歐股、美股雙雙走揚；預期在下半年到明年初，有更多經濟體逐漸接近群體免疫，復甦浪潮也將從歐美蔓延至全球，加上多數地區的財政和貨幣政策仍將維持寬鬆基調，也有助持續擴大經濟成長。儘管全球股市已從去年疫情引發的衰退低檔中大幅反彈，未來預期報酬率可能稍有減速，但在強勁復甦的經濟背景下，股票市場表現仍獲得有力支撐。

近來美國聯準會上修經濟成長率、上調通膨預期，暗示升息時程恐提前引發市場疑慮，渣打銀行預期通膨應為短中期現象，主要是歐美疫後快速復甦，導致大宗商品價格上漲，和就業市場扭曲，所造成暫時價格上漲壓力，渣打預估隨著全球供應鏈瓶頸的消除，以及各地重新復工，下半年通膨可能會逐漸放緩。然而，仍需持續關注新冠疫情後續發展、公債殖利率波動、美元指數起伏，聯準會政策態度，以及地緣政治緊張局勢等風險變數。預期中長期美元的下跌走勢將延續，而歐洲貨幣將是弱美元的最大受惠者。

產業別方面，渣打銀行持續預期價值股表現將領先成長股，因此看好金融和能源等產業，而受到疫情加速推進創新的影響，建議可持續關注具顛覆性創新主題，例如金融科技、電動車、5G/物聯網、線上遊戲與醫療技術等，有機會成為下一波投資浪潮。