工總今日公布進口威脅調查報告，表示全球供應鏈在中美貿易競爭延燒、新冠肺炎疫情衝擊下，持續進行調整。

而涵蓋人口最大的巨型貿易協定RCEP已經完成簽署，CPTPP雖因為美國退出而略顯遜色，但仍為是國際上重要的貿易協定，尤其目前醞釀重新邀請美國並吸收新成員，全球貿易板塊重整已是趨勢所需，台灣因國內市場規模小，堅持貿易自由與餐與經濟貿易整合，是無可避免的選擇。

疫情與美中科技爭端持續發酵，這2年國際間普遍出現比以往更為明顯的保護主義，各國為保有自己的製造業、供應鏈，紛紛透過產業政策與維護國家安全名義，在邊境上實施各式的貿易保護措施，包含貿易救濟措施或者是技術性貿易障礙，讓台灣產業感受到明顯的國際貿易競爭壓力。

工總針對各國進口威脅狀況進行調查，調查時間到今年的3月31日止，由158個會員轉請會員廠商進行回答，回收的88份問券中表示受進口貨品威脅的有73份，十分值得有關單位重視。

工總調查進口貨品威脅的產品項目共計有228項，其中鋼鐵相關產品就有166項，占228項中72.8％，由於品項集中於中美貿易衝突、新冠肺炎疫情導致低價鋼鐵四處流竄，讓台灣廠商感受到威脅。其次就是玻璃與玻璃器占7.0％、石料、膠泥、水泥、石棉、雲母或類似材料等製品，占5.1％。

威脅來源國或地區共有9個；主要仍為中國大陸，占56.2％，惟較去年的60.0％，降低近4個百分點，其次依序為韓國、日本、印度、越南、泰國、印尼、埃及和馬來西亞。

若以受威脅產品項目比對進口來源國觀察，來自韓國貨品進口威脅的產品項目首度高過來自中國大陸，計有148項，占總產品項目228項的64.9％；其次為中國大陸，威脅的產品項目有116項，占比50.9％，與去年的占比49.4％差不多。

第3明則為印度，威脅的產品項目有83項，占36.4％，第4名是日本，威脅的產品項目有73項，占32.0％，其餘依序為泰國、印尼、馬來西亞、越南、埃及，分別有12至2項產品對台灣廠商造成威脅。