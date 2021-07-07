鋼鐵股連二天走弱，引起投資大眾的關注。對此，中鋼董事長翁朝棟出面信心喊話表示，目前鋼鐵基本面都還很好，且鋼材需求都還在，請投資人「免驚」，要對鋼市有信心。

鋼鐵股約6月28日起連漲多日後，6日反轉下跌，且迄7日止，早上股市一開盤後，包括中鋼(2002)、中鴻(2014)、中鋼構(2013)、美亞(2020)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)、聚亨(2022)等股都呈現下跌局面。

對於鋼鐵股走跌，中鋼董事長翁朝棟受訪表示，股市震盪、股價下跌及資金進進出出，都是很正常的現象，大家不必「害怕」。如果股價一直漲都不跌，那就不正常了，投資大眾也會煩腦，事實上，近來鋼鐵基本面都不錯，且鋼材需求都在，尤其鋼鐵原物料行情與成本都還在高檔，鋼價獲得有力支撐，鋼市榮景還在。

翁朝棟指出，目前大陸持續推動環保限產，且俄羅斯將於8月1日啟動出口加稅，另韓國、大陸及美國鋼廠亦開始進行定修，鋼材供給量減少，但整體需求仍然不差。至於俄羅斯有些熱軋材趕在出口加稅前，以低價方式流向東南亞市場，這是短期的現象，且數量不多，影響鋼市表現有限，大家不必擔心。

中鋼執行副總經理黃建智也認為，目前鋼鐵基本面沒有大變化，鋼鐵股下跌應是股市本身輪動的問題，因近日國際鐵礦每公噸漲到221美元，煤礦漲到200美元左右，且美國熱軋每公噸也回漲到1934美元，歐洲熱軋每公噸亦漲到1395美元。至於俄羅斯最近出口熱軋報價下跌，是出口加稅的短期效應。

另黃建智指出，中國大陸鋼廠已在歲修和減產中，使得價格回升，且美、日、韓、台鋼廠也都有熱軋廠設備進行定修情況，供給並不寬鬆。