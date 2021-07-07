行政院政委唐鳳開發的「疫苗接種預約平台」上路，藍委李德維批評，搞了半天，這個平台不是真的「預約」，只是「意願調查」，說穿了，平台只是炫目的包裝，最根本的問題還是疫苗到貨量與時間點，沒有疫苗，再怎麼登記，還是無法預約，無法接種，民眾只能獲得某種程度的「參與感」，望梅止渴。

李德維說，平台是上線了，但如今並未開放全國使用，只是在金門，馬祖，澎湖小試身手。要測試也行，但問題是，金、馬、澎等外島離島本來就已經開放到第10類對象接種疫苗，這壓力測試，怎麼看都像是「沒有壓力的壓力測試」。

李德維指出，既然外島離島先行，但系統又讓本島的民眾也能登記，本島的民眾不但能登記，連不符合資格的也能登記，但是符合資格的，又未必登記成功。如果有幸成功，取得一組序號，但這個序號又無關接種順序，還是得等到疫苗到位被通知，再另行使用健保卡，線上或實體預約接種。

李德維表示，上線僅一天，已經逾百萬人登記，數字驚人，但請民進黨政府千萬不要誤讀數字意涵，不是因為平台好棒棒，那是民眾急於接種疫苗的民怨，已經沸騰。