新冠肺炎疫情趨緩，7月12日有望「微解封」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，指揮中心規畫針對內用外食將做某程度的放寬，不過，台北市長柯文哲評估，要「微解封」應以不內用為優先，被質疑是「逆時中」，對此，柯文哲今親自回應，逆時中不是問題，是有沒有違反科學才是問題，新冠肺炎是飛沫傳染群聚，吃飯脫口罩最危險。

柯文哲說，要「微解封」要以不吃飯為優先，重點不是逆時中，是不要逆科學，逆時中不是問題，是有沒有違反科學才是問題，新冠肺炎傳染途徑是飛沫，群聚吃飯最危險，要開放要以不吃飯、不脫下口罩為優先，可一步一步開放。

柯文哲也說，這波疫情飲食業受傷慘重，要思考是要透過物流或電商如何協助；另外，被問到疫情衝情各產業，北市府是否有更多紓困補助，北市副市長黃珊珊說，這波疫情各行各業都受到影響，尤其服務業，將由祕書長統計各行業的損失，編列明年預算看是否能支持，但這次是全國一致性，應該要一致性補助，北市也會評估如何給予更多補助。