近日疫情趨緩，外界期盼7月12日後能微解封，閣揆蘇貞昌已請相關部會研擬規劃，預計本周將提出指引。國民黨主席江啟臣今天呼籲，解封與否應回到科學防疫的考量，對照去年其他國家沒有足夠疫苗覆蓋率，疫情可能反覆升溫，指揮中心不應掉以輕心，須先找出隱形傳播鏈、制定生活指引，承諾繼續維持篩檢量能。

江啟臣下午在中常會上發表談話，談到微解封聲浪高，他呼籲指揮中心在解除三級警戒前，應盡全力找出確診黑數及隱形傳播鏈，且儘速制定可行的像生活指引，讓人民有所依循，同時在解封後持續維持篩檢量能，反映真實的疫情狀況，做好這三項工作才能思考解封的可能，讓人民在生活與防疫間取得平衡。

江啟臣沉痛提醒，面對超國際平均2倍、4.5％死亡率，指揮中心不該以患者年齡、慢性疾病，甚至家屬主動放棄急救等作為推託的理由，因其他國家也面臨這些外在因素，但死亡率低於我國。

江啟臣認為，指揮中心應檢討門診及防疫旅館用藥，思考放寬單株抗體適用年齡，檢討早期臨床治療用藥，全力做好早期治療減少重症病患，降低死亡率，才能夠降低人民對於疫病的恐懼。

至於中選會將公投延至12月18日舉行，國民黨主張召開臨時會補足公投法疏漏，但遭綠營否決，江啟臣批評，這讓人民擔憂，民進黨政府仍然存有以疫情為理由，沒收公投，或是操作公投時間的私心自用。

江啟臣再次呼籲民進黨，不在籍投票不是洪水猛獸，其他國家早已行之多年。以公民投票作為不在籍投票的先行修法，才是以民為本的民主進步思維，更是避免疫情變數干擾選務進行的最佳解方。