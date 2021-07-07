【LIVE直播】華航貨運站爆群聚感染！疫情指揮中心最新說明｜2021.07.07

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增40例COVID-19確定病例，分別為39例本土及1例境外移入；另確診個案中新增9例死亡，累計死亡人數707例。

指揮官陳時中表示，整體新增病例沒有增加，確診累計解除隔離81.4%，居住縣市來看，台北市、新北市一樣都是14例。

至於華航傳出群聚，陳時中表示，桃園部分大家注意到相關地勤有染疫，情況相關的公司也展開疫情調查，已經完成該匡列也先匡列，下午起會做比較大規模採檢。

桃園今確診11例，人數快追上雙北。（中時新聞網製圖）

指揮中心表示，今日新增之39例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月26日至7月6日。個案分布以臺北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增9例死亡個案，為4例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月27日，確診日介於5月18日至6月29日，死亡日介於7月3日至7月5日。

圖為確診病例發病、採檢趨勢。（指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月5日累計公布13862位確診個案中，已有11277人解除隔離，解隔離人數達確診人數81.4%。

今日台北、新北確診各增加14人。（指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增境外移入個案(案15208)，為本國籍40多歲女性，7月4日自泰國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，個案入境時並無症狀，於機場採檢後至檢疫旅館檢疫，於今日確診，衛生單位已匡列個案同班機前後2排座位旅客共7人，皆列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1532252例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1515985例排除)，其中15128例確診，分別為1190例境外移入，13885例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計105例移除為空號。自2020年起累計累計715例COVID-19死亡病例，其中707例本土，個案居住縣市分布為新北市361例、臺北市271例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。