疫苗預約登記系統上路僅1天，截至今天早上8點，全國已逾14.8萬人上網登記，針對第九類對象範圍，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，以一年內有相關疾病就診紀錄者為準。

疫苗接種對象第九類包括19到64歲重大疾病、慢性病等高風險疾病者，但有民眾反映長期服用高血壓藥物卻無法登記，究竟標準為何？

陳時中回應，造冊標準是一年內有相關疾病就診紀錄，包括慢性病、重大疾病的健保代號，都放在基本名單內，當然還會看是否有特殊情形。

至於BMI大於30者沒有被註記在健保卡，該如何確定列入第九類對象？陳時中表示，很多疾病風險有大有小，只能選擇一定的標準來列冊，有例外情形可以提出來，經過判定就可以列入。

他進一步說明，如果一年來都不需要看病，需要優先施打疫苗的風險就相對低，當然這不代表永遠無法施打，未來仍會依序施打疫苗。

陳時中強調，疫苗分配是一件困難的事情，儘量在第七類有考慮空間，目前沒有打算把範圍變得更大，各大類我們都會尊重，但還是希望能依照年齡次序，以及有重大風險的對象，有秩序地來施打。

另外有醫師建議，民眾預約後未前往施打的「爽約劑」可開放年輕族群接種，陳時中回應，爽約劑的數量和殘劑一樣相對少，未來可能有一些現場等候的或補登的民眾，相關程序會等登記意願比較清楚後再公布。