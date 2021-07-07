台北市近來傳出多起群聚感染的案件，外界質疑台北市在疫調方面出現問題，綠營更是頻頻出招，攻擊台北市長柯文哲。藥師林士峰認為，｢看敵人的反應是最好的民調」，他發現最近民進黨攻擊柯文哲的力道有如當初攻擊前高雄市長韓國瑜那樣，直言「柯文哲是民進黨未來最大的威脅」。

林士峰今(7日)在臉書上表示，自己在商場上學習到一個很真實的經驗，｢看敵人的反應是最好的民調」，如果你不是一個咖，不是一個會威脅到別人的角色，沒有人會管你做了些什麼策略。

林士峰指出，最近打開媒體，看了一個月攻擊民眾黨執政的台北市，甚至不乏假消息，整個民進黨幾乎以總統大選的規格把柯文哲往死裡打，就像當年韓國瑜選總統的時候一樣，「以民進黨的反應來看，柯文哲是民進黨未來最大的威脅」。

林士峰認為，我們現在看到的政治人物，他們的個性都是媒體塑造的，仔細的思考一下，他們是公眾人物，他們做的事、他們的發言也都是公開場合給大眾檢視的，都是有準備的狀態，「我們再思考一件目前台灣很現實的問題，誰掌握著台灣最大的媒體發言權，誰在電視上或是網路上的聲量比較大聲，那誰的形象塑造比較有利」。

林士峰直言，客觀的來說，民進黨擁有最大的媒體聲量，「我想看到這裡，應該就能明白為什麼韓國瑜的名聲那麼不好了，因為他是民進黨當時最大的威脅」，同時，他也對大家討厭韓國瑜的理由感到好奇。