民眾黨黨主席、台北市市長柯文哲近期延攬，已故前總統李登輝生前辦公室主任王燕軍擔任市政顧問，引發外界關注。媒體人邱明玉認為，柯此舉意在佈局2024大位，因民進黨人才都已歸隊，柯目前「身邊沒人」，故聘國民黨出身的謝立功為民眾黨秘書長、國民黨文傳會前副主委胡文琦擔任顧問，挖角三人目的就是要兼顧藍綠支持者，但象徵意義大於實質作用。

邱明玉今日（7）接受香港媒體《中評社》訪問分析，柯文哲找王燕軍當顧問，顯然真的在認真規劃2024大選；柯目前面臨民進黨強烈攻勢，柯認為民進黨未把國民黨放在眼裡，一心成為「在野黨共主」的他，加上擴大支持群的企圖，索性找來王。據她了解，柯、王二人過去就聯繫頻繁，王的政商關係良好，是目前民進黨歸隊、身邊沒人的柯急需的人才，而王在李登輝去世後，也需找個棲身之處，兩人一拍即合並不意外。

邱明玉指出，柯文哲想靠王燕軍聯繫綠營，雖然民進黨不見得認為王在綠營有什麼勢力，但此舉是「意義大於實質」，目的是讓外界認為，柯並沒有放棄經營綠營，也代表柯仍有兼顧深綠、沒全然向藍靠攏。加上柯任用謝立功、胡文琦，雖然這兩人都是政治邊緣人，能發揮的效果並不大，但同樣也是意義取向。

針對柯文哲的動向，邱明玉表示，寧夏夜市微解封一事，攤商都挺柯並希望中央不要打柯，畢竟靠現金流生活無法承受停業之苦，攤商便將不滿都轉移到中央，加上國民黨戰力太弱，一時之間光環都在柯身上。柯認為民進黨一直出手打他，是將他視為2024主要對手，新北市市長侯友宜民調雖高，卻有「做好做滿」的緊箍咒，所以柯現在積極佈局，以明年九合一選舉作為延續自己聲量的標的，終極目標就是為自己2024總統大選鋪路。