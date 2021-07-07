衛福部部長陳時中因去年防疫成績，被視為民進黨2022台北市長熱門人選。港媒評論分析，北農與環南市場能看見陳積極視察的身影，「搏感情」意味濃厚，而只要有陳在的場合，被視為台北市市長柯文哲接班人的副市長黃珊珊，必會到場或補跑，「抗疫練兵」準備2022出陣與陳決戰的態勢相當強烈。

根據香港媒體《中評社》今日（7）評論指出，北農染疫事件爆發後，衛福部醫福會執行長王必勝在6月21日晚間視察北農，黃珊珊也陪同視察，外界盛傳中央正在搶台北市防疫全，柯文哲隔日即對外強調「北農在轄內，會承擔責任」，被認為是隔空嗆聲中央，宣示主權意味濃厚，黃也隨即視察北農、評估快篩動線，動作相當積極。

不僅如此，陳時中在6月23日清晨4點視察北農，巧妙錯開安排在6點半視察的柯文哲與黃珊珊；6月25日陳再度於下午4點赴北農視察，黃又陪同視察；7月2日環南市場攤商PCR檢測出41例確診後，行政院院長蘇貞昌馬上下令陳到場了解情況，柯、黃二人也陪同在側。北農事件被認為是「綠白交鋒」最高點，雙方較勁意味可見一斑。

評論強調，陳時中雖近期防疫政策備受批評，但在綠營內仍具有一定實力，陳勤跑基層的政治目的，有21年台北市議員資歷的黃珊珊了然於心，故只要陳視察黃都會陪同，特別是7月3日黃早上7點陪同陳北農視察大規模PCR篩檢，7月6日又陪同陳與柯文哲環南市場復市，黃跑行程之勤受高度矚目。評論認為，黃已從過去的「柯文哲影子」轉變為「柯文哲代言人」，不僅聲量看漲，協助並與基層互動，也將有助其2022角逐台北市長的贏面。