港星林立洋（本名：林利）兩年前與台灣女友陳貞均（Erin）結婚，無奈近兩年疫情影響，林立洋和妻子只好分隔兩地。過去林利自曝罹患大腸癌第三期，開刀切除11公分腫瘤，去年初他開心宣布：「癌指數跑光光」。豈料今(7日)港媒報導，林利昨和媽媽拍攝健康食品廣告時，中午突傳身體不適，緊急送醫後幸好目前無大礙。

林利昔日是香港「小虎隊」的成員，後來轉戰演員成為一線小生，帥氣的他卻命運多舛，曾有過一段失敗婚姻，2017年又傳出確診罹患大腸癌第三期，但他始終正向樂觀面對，「癌症並不可怕，態度決定一切」。兩年前他梅開二度和陳貞均結婚，但去年11月林利回香港照顧老母親，和台灣太太只好開始經營「遠距離婚姻」。

林利昨跟媽媽拍廣告。（圖／翻攝自林利臉書）

上月，林利接受本報專訪，透露7月是兩人結婚2周年紀念日，他分身乏術想陪太太，也想照顧母親，直言：「疫情這樣下去，對遠距的感情真的很不好」，但只能堅強面對。夫妻倆去年底傳出隔空吵架，引來不少臉書好友勸和，林利說目前還是盡量多靠視訊跟太太溝通，夫妻難免有爭執，其實只要碰到面「秀秀」就沒事，但長期靠視訊無法面對面溝通，「小事也會變大事」。

林利2019年娶了台灣女友陳貞均。（圖／翻攝自林利臉書）

林利昨才在臉書分享跟母親合體拍廣告，據《香港01》報導，昨中午約12時30分林利就和工作人員說身體不舒服，急忙停止工作後便請救護車送他到醫院，林利本人後來也報平安說，做過檢查後目前沒事，人已經出院在家休養，而剩下來的拍攝工作將擇日再進行。