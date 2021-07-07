衛福部醫福會執行長王必勝7日與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊在環南市場的聯合前進指揮所開會，王指出柯有跟他談到給非法移工打疫苗的問題，柯下午在記者會上表示，台灣有5萬名非法移工沒健保卡及身分證，在國安及防疫上是個黑洞，所以才談到要怎麼處理這些人打疫苗，這多年不處理的問題到現在防疫會更難處理，呼籲中央嚴肅面對。

柯文哲說，他有跟王必勝討論一個問題，就是台灣目前超過5萬名沒健保卡、沒身分證的非法移工，這在國安和防疫上是黑洞，相信萬華有關的非法移工應有幾千人，到底怎處理這些人，還是透過聯絡系統，叫他們出來打。

柯文哲說，也有人問何不先讓合法移工打疫苗？但重點是，這5萬名非法移工多年來不處理，導致現在防疫上更難處哩，甚至連疫苗報帳都會成問題，北市目前是用專案，至於全國要怎處理，中央必須嚴肅面對。

另外，王必勝也提到「一直做PCR篩檢是無法清零」，黃珊珊則說，早上開會有討論到，但主要也講8日環南市場要開始大規模對造冊的3300人篩檢，另外還有北農蔬菜區造冊的攤商、承銷人，做1400人部分篩檢，這2次大規模篩檢後，可在隔天拿陰性證明才准進場，都會在聯合前進指揮所的篩檢站進行篩檢。