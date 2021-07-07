疫情衝擊各大產業，不僅是正職人員，連部分工時的打工族也深受其害。為此，勞動部針對部分工時勞工提出「生活補貼1萬元」的紓困措施，但其中，有一關鍵日期「4/30」，讓許多打工族抱怨聲不斷。為此，勞動部7日公布最新消息，將原限定僅允許110年「4月30日」當日有參加就業保險者，放寬為凡是110年4月份任1日有參加就業保險者即可，至於其他資格條件，包括月投保薪資仍維持23100元（含）以下，以及原有的排除條件，仍然不變。

根據先前規定，要在4月30日「當天」有投就業保險者才能請領，這引發許多部分打工族的抗議。舉凡雇主只有在上工當天幫忙投保、下班就退保，再加上4月30日正巧是勞動節的補假，很多打工族因為沒有上班，所以沒有勞就保等等情況，都讓這紓困方案申請條件再度引發爭議。

雖然今放寬申請規定，但勞動部進一步表示，符合以上投保條件的勞工，仍有以下限制性規定，亦即不包含：

（一）、110年4月30日另於職業工會或漁會參加勞工保險者，已有其他相關補貼方案協助；（二）、110年4月30日加保，且月投保薪資為新臺幣24000元以上者，因已具備基本生活保障及其他相關紓困方案予以協助；（三）110年4月30日或4月全月屬留職停薪期間，但依法令規定得以繼續參加就業保險者，因現況非實際在職狀態，不因疫情而有差異。有以上情況者，亦非屬本計畫補貼對象。

勞動部進一步補充，為了讓本次放寬之部分工時受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，符合今日修正規定之申請資格者，自7月12日上午10時起開放申領。

之前沒有填寫過相關資料的一定要到「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」登網填寫；已經有填寫過的，屆時則可到規定的銀行實體ATM領取。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情期間兼差補貼需求以及學生族暑期工讀需求，1111人力銀行特闢兼差打工專區，協助想要打工或兼差的求職者，有效且快速地媒合各大產業，找到適合自身的工作。