新冠疫情肆虐，新北市4到7月無薪假通報人次飆破5000人，勞工局6月起陸續釋出961個安心即時上工短期職缺，但申請人數多達2566人，許多職缺一公告就被秒殺，供不應求；勞工局近日再媒合環保局釋出530職缺，包括清掃維護、疏濬水溝、垃圾清運及廚餘回收等工作，盼協助民眾暫度難關。

根據新北市勞工局統計，今年4月無薪假通報僅3家、18人次，疫情爆發後倍數成長，5月有27家次、241人次，6月有376家次、3719人次，7月有158家次、1488人次；截至目前累計564家次、5466人次。

為協助無薪假民眾暫度難關，新北市勞工局6月18日起媒合市府各局處需求，陸續釋出第一波656職缺、第二波305安心即時上工計畫職缺，申請人數超踴躍，短短半個月多達2507人搶申請，目前1293人在工中。

「很多職缺一公告上網就被搶光！」新北市勞工局淡水就業服務站長廖俊勝表示，第一批與第二批職缺以市場處工作為主，工作內容像是在傳統市場協助量體溫、宣導防疫措施等，民眾申請狀況非常踴躍；此外在新北市政府大樓協助洽公民眾量體溫、實聯制的工作最受歡迎，共60個名額往往一釋出就被搶光。

勞工局指出，因疫情衝擊各行各業，安心即時上工計畫供不應求，勞工局7日攜手環保局釋出第三波530職缺，工作內容以道路清掃維護、疏濬水溝、協助垃圾清運及廚餘回收等相關改善環境衛生、外勤清潔工作為主；每月最多可上工80小時，每小時按基本工資160元核發，最長補助960個小時，每月薪資最高可領1萬2800元。

勞工局長陳瑞嘉表示，欲報名民眾可電洽各就業站台詢問剩餘職缺，或至新北市人力網安心即時上工計畫，預先瀏覽有興趣職缺的工作內容後，再利用新北人力網、新北勞動雲、台灣就業通等多元管道填寫資料透過線上、郵寄、傳真或親臨就服站申請。