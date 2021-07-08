台灣加勒比海友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日在官邸遇刺身亡，而夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷，如今已送抵美國邁阿密接受治療。而海地通訊部長艾克森特斯（Frantz Exantus）說，周三晚間6點左右，國家警察已在培勒林（Pelerin）逮補多名嫌犯。

綜合《每日郵報》（Daily Mail）等外電7日報導，海地駐美大使艾德蒙（Bocchit Edmond）周三說，刺殺摩依士的是假扮為美國緝毒局（DEA）幹員的「職業傭兵」。刺客自稱是美國緝毒局幹員，以美國腔英語透過擴音器大喊，這是緝毒局行動，要民眾讓開。

海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）說，一群部分操著英語和西班牙語的「外國人」周三凌晨1點闖入摩依士位於首都太子港（Port-au-Prince）的的官邸行兇，擊斃53歲的摩依士，也重傷47歲的第一夫人瑪婷。