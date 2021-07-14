前美國安顧問歐布萊恩加入華府專研台灣智庫GTI，民進黨立院黨團書記長羅致政今表示，台灣研究現在目前在華府是一個很重要的顯學。

羅致政強調，這是一個很重要、很重要的象徵跟實質意義，有辦法在美國，讓美國這些前重要官員、現任官員等人士，更正確、更清楚了解台海的局勢，爭取更多美國對台灣的支持。

羅致政今在民進黨團記者會受訪指出，樂於見到就更多的美國友人能夠加入支持台灣，促進台灣在美國社會能被了解。

他說，台灣的議題已經引起，包括華府、倫敦、巴黎、歐洲這些國家非常嚴重的關切，這也是為什麼這一路下來，包括美、日、美、韓、美歐、G20、G7等高峰會，都把台海的安全視為重要的議題。

他說，所以對於更多美國重量級的前官員、現任官員表達對台灣關切，甚至採取行動，促進台美關係，都是非常肯定，也非常謝謝

歐布萊恩加入前，GTI就已延攬多位前美國官員；他指出，歐布萊恩是川普時期的國安顧問，也是共和黨非常重要的智庫前官員的人士，現在加入以台灣為重點研究跟政策分析的一個美國智庫，這是一個很重要、很重要的象徵跟實質意義。

他表示，在更了解台海局勢後，未來不論在輿論、政策上，都可以對台灣給予支持，所以非常歡迎，而且認為是一個正面發展。